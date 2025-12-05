Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

67 Penampil Siap Hebohkan DWP 2025 di Bali

Jumat, 05 Desember 2025 – 15:15 WIB
67 Penampil Siap Hebohkan DWP 2025 di Bali - JPNN.COM
Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 digelar di GWK Cultural Park, Bali pada 12-14 Desember 2025. Foto: Dok. Ismaya Live/NRN

jpnn.com, JAKARTA - Djakarta Warehouse Project 2025 (#DWP25) akan kembali digelar di GWK Cultural Park, Bali pada 12, 13, dan 14 Desember 2025.

DWP25 menjadi edisi ke-16 dari festival electronic dance music yang diselenggarakan oleh Ismaya Live.

Memulai perjalanan pada 2008 sebagai sebuah acara klub yang diadakan di klub Blowfish, DWP selalu konsisten memberikan pengalaman yang beragam bukan hanya bagi penggemar musik tetapi juga berbagai kalangan.

Baca Juga:

Selama 15 kali penyelenggaraannya, beberapa musisi besar dunia telah menghiasi panggung-panggung Djakarta Warehouse Project, termasuk Calvin Harris, Carl Cox, Skrillex, Tiesto, Diplo, Major Lazer, Martin Garrix, David Guetta, DJ Snake, dan masih banyak lagi yang telah sukses memeriahkan Djakarta Warehouse Project.

Djakarta Warehouse Project terus hadir dengan pengalaman baru di setiap tahunnya. Setelah merilis tiga fase lineup yang telah mengguncang antusiasme pecinta musik elektronik, #DWP25 telah mengumumkan full lineup yang terdiri dari 67 artis, musisi internasional maupun musisi tanah air.

Sebanyak 6 headliner legendaris seperti Calvin Harris, Charlotte De Witte, Fisher, Hugel, Sammy Virji, Skrillex, dan Steve Angello siap mengguncang DWP25.

Baca Juga:

Musisi lainnya yang telah bergabung ke lineup #DWP25 yakni Cyril, Dipha Barus, Dubvision B2B Matisse & Sadko B2B Third Party, Nifra, Odd Mob, Paul Van Dyk, Sander Van Doorn, Space 92, Whisnu Santika, Yousuke Yukimatsu.

Selanjutnya, #DWP25 juga mengumumkan nama-nama DJ tanah air dan DJ resident di club dari berbagai negara di antaranya Jepang, Vietnam, Malaysia, Singapur, seperti Adnan Veron, B455, Blijbeast, Brett Alona, Devarra, DJ Roots, DJ Ten, DNA, East Blake X Robstee, Flip Farb, Fvder, Gil Glaze, Gish, HBRP, Jody Mhr, K3nji, KIMM, Liquid Silva X Mukarakat, dan lainnya.

Djakarta Warehouse Project 2025 (#DWP25) akan kembali digelar di GWK Cultural Park, Bali pada 12, 13, dan 14 Desember 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DWP25  Djakarta Warehouse Project  Djakarta Warehouse Project 2025  DWP 2025  Ismaya Live 
BERITA DWP25 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp