69 Warga Gaza Tewas Dalam Sehari Akibat Serangan Israel

jpnn.com - MOSKOW - Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan hampir 70 warga Palestina tewas dalam sehari akibat serangan Israel di Jalur Gaza. "Dalam 24 jam terakhir, 69 orang tewas dan 422 lain yang terluka dirawat di rumah-rumah sakit di Jalur Gaza," tulis kementerian itu di Telegram pada Jumat (5/9).

Total jumlah warga Palestina yang dibunuh rezim Zionis Israel sejak Oktober 2023 mencapai 64.300 orang dan yang luka-luka sebanyak 162.005. Sejak 18 Maret saja, sudah 11.768 orang tewas dan 49.964 lainnya terluka.

Pada 7 Oktober 2023, Israel menjadi sasaran serangan roket Hamas dari Jalur Gaza.

Kelompok perlawanan Palestina itu kemudian menerobos perbatasan, melakukan serangan darat, dan menyandera lebih dari 200 orang.

Menurut otoritas Israel, sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan itu.

Sebagai balasan, Israel melancarkan Operasi Pedang Besi, yang menyerang warga sipil dan mengumumkan blokade penuh terhadap Jalur Gaza.

Pasokan air, listrik, bahan bakar, makanan dan obat-obatan di wilayah kantong Palestina itu juga dihentikan.

Pada awal Agustus, Menteri Ekonomi Palestina Mohammed Al-Amour mengatakan bahwa serangan Israel ke Gaza telah menghancurkan 85 persen infrastruktur sipil.