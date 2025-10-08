7 Bahaya Minum Jus Bit yang Lebih Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

Kamis, 11 Desember 2025 – 02:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi jus bit karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Anda mungkin mengonsumsi jus bit sebagai minuman sebelum berolahraga atau memadukannya dengan sarapan untuk mendukung kesehatan jantung.

Ya, ada banyak manfaat dari meminum minuman yang dibuat dengan mengekstrak cairan dari akar tanaman bit mentah atau matang ini.

Minuman ini mengandung betalain dan nitrat beserta vitamin C yang menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Ada keuntungan, tetapi ada juga kerugian dari mengonsumsi minuman ini.

Sebelum menjadikannya bagian dari diet harian Anda, ketahui tentang potensi efek samping jus bit.

Jangan lupa bahwa moderasi adalah cara terbaik untuk menikmati manfaatnya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.