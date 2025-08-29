Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Camilan Sehat untuk Menurunkan Berat Badan

Jumat, 29 Agustus 2025 – 02:58 WIB
7 Camilan Sehat untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Seledri. ILUSTRASI. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda tahu, ada beberapa camilan yang bisa membantu menurunkan berat badan?

Meskipun penelitian tentang apakah ngemil membantu penurunan berat badan masih beragam, beberapa bukti menunjukkan bahwa meningkatkan frekuensi makan melalui ngemil bisa membantu mengendalikan rasa lapar dan meningkatkan regulasi gula darah.

Selain itu, ngemil bisa membantu Anda meningkatkan asupan makanan kaya nutrisi seperti buah dan sayuran dan kebanyakan orang tidak cukup mengonsumsi produk olahan.

Baca Juga:

Dengan merencanakan ke depan dan berfokus pada makanan kaya nutrisi, camilan bisa mendukung tujuan manajemen berat badan Anda dengan mengendalikan rasa lapar dan membuat kamu merasa kenyang di antara waktu makan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthline.com.

1. Campuran berbagai kacang

Kacang adalah camilan bergizi yang ideal, menyediakan keseimbangan sempurna antara lemak sehat, protein, dan serat.

Baca Juga:

Kacang terkait dengan banyak manfaat kesehatan dan sangat mengenyangkan.

Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kacang dalam jumlah sedang bisa membantu Anda menurunkan berat badan.

Ada beberapa jenis camilan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya misalnya buah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   camilan  Berat Badan  mentimun  hummus 
BERITA CAMILAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp