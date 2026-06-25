Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Efek Samping Makan Buah Naga Berlebihan yang Bikin Kaget

Kamis, 25 Juni 2026 – 05:29 WIB
7 Efek Samping Makan Buah Naga Berlebihan yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Buah Naga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi buah naga karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Buah naga, juga dikenal sebagai pitaya, mendapatkan popularitas sebagai buah super karena warnanya yang mencolok, rasanya yang unik, dan kandungan nutrisinya yang kaya.

Dikemas dengan antioksidan, vitamin C, serat, magnesium, dan mineral penting lainnya, sering kali disertakan dalam smoothie, salad, atau dimakan sendiri.

Baca Juga:

Terlepas dari manfaat ini, konsumsi berlebihan atau kondisi kesehatan tertentu bisa menimbulkan efek samping.

Memahami efek-efek ini memastikan bahwa Anda bisa menikmati buah naga dengan aman sambil memaksimalkan manfaat kesehatannya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

Baca Juga:

1. Masalah Pencernaan

Buah naga kaya akan serat, yang membantu pencernaan, tetapi juga bisa menyebabkan kembung, gas, atau diare jika dikonsumsi berlebihan.

Jika Anda tidak terbiasa mengonsumsi banyak serat, mengonsumsi terlalu banyak buah naga sekaligus bisa mengganggu perut dan menyebabkan ketidaknyamanan. Sebaiknya tingkatkan asupan Anda secara bertahap.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi buah naga secara berlebihan untuk kesehatan dan tidak aman untuk penderita penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   buah naga  makan buah naga  reaksi alergi  Masalah pencernaan 
BERITA BUAH NAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp