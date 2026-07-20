Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Efek Samping Teh Matcha, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

Senin, 20 Juli 2026 – 05:52 WIB
7 Efek Samping Teh Matcha, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini - JPNN.COM
Ilustrasi teh matcha. Foto: Health

jpnn.com, JAKARTA - TEH matcha merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Teh matcha telah menggemparkan dunia kesehatan. Warna hijau cerahnya, rasa yang membumi, dan kandungan antioksidannya yang tinggi menjadikannya makanan super terbaik.

Tidak seperti teh hijau biasa, matcha dibuat dengan menggiling seluruh daun teh menjadi bubuk halus, sehingga lebih bermanfaat.

Baca Juga:

Meskipun menawarkan dosis katekin, kafein, dan L-theanine yang terkonsentrasi, yang semuanya terkait dengan peningkatan kewaspadaan dan metabolisme, tidak semuanya mengandung tanda-tanda bahaya.

Menurut para ahli, matcha harus dikonsumsi dalam jumlah sedang. Jika Anda minum lebih dari dua cangkir sehari, Anda mungkin mengalami efek samping matcha tertentu.

Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, dan bahkan bisa menimbulkan masalah selama kehamilan.

Baca Juga:

Matcha dan teh hijau biasa berasal dari tanaman yang sama, camellia sinensis.

Namun, keduanya berbeda dalam metode penanaman dan pengolahannya.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi teh matcha secara berlebihan untuk kesehatan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   teh matcha  penyakit  Ibu Hamil  pencernaan 
BERITA TEH MATCHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp