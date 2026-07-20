7 Efek Samping Teh Matcha, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - TEH matcha merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Teh matcha telah menggemparkan dunia kesehatan. Warna hijau cerahnya, rasa yang membumi, dan kandungan antioksidannya yang tinggi menjadikannya makanan super terbaik.

Tidak seperti teh hijau biasa, matcha dibuat dengan menggiling seluruh daun teh menjadi bubuk halus, sehingga lebih bermanfaat.

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Meskipun menawarkan dosis katekin, kafein, dan L-theanine yang terkonsentrasi, yang semuanya terkait dengan peningkatan kewaspadaan dan metabolisme, tidak semuanya mengandung tanda-tanda bahaya.

Menurut para ahli, matcha harus dikonsumsi dalam jumlah sedang. Jika Anda minum lebih dari dua cangkir sehari, Anda mungkin mengalami efek samping matcha tertentu.

Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, dan bahkan bisa menimbulkan masalah selama kehamilan.

Matcha dan teh hijau biasa berasal dari tanaman yang sama, camellia sinensis.

Namun, keduanya berbeda dalam metode penanaman dan pengolahannya.