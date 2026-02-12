Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

7 Hari IIMS 2026, Aion UT Jadi Motor Penggerak Penjualan GAC

Kamis, 12 Februari 2026 – 12:14 WIB
GAC Indonesia mencatatkan penjualan positif memasuki hari ke-tujuh di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Foto: GAC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Indonesia mencatatkan penjualan positif memasuki hari ke-tujuh di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Chief Executive Officer GAC Indonesia, Andry Ciu mengungkapkan Aion UT memiliki kontribusi penjualan selama pameran berlangsung.

Meski begitu, Andry Ciu tidak memberikan berapa angka mobil listrik itu terpesan selama tujuh hari di IIMS 2026.

Baca Juga:

“Respons pengunjung terhadap Aion UT sangat positif,” ujar Andry Ciu dalam siaran persnya, Kamis (12/2).

Antusiasme pengunjung terhadap mobil listrik asal Tiongkok itu terlihat konsisten sejak pameran digelar.

Kombinasi antara harga kompetitif, tampilan sporty, serta komitmen serah terima unit tercepat menjadi faktor utama yang mendorong keputusan pembelian konsumen di booth GAC Indonesia.

Baca Juga:

Aion UT dilego dengan harga mulai dari Rp 280 juta, dengan ketersediaan stok unit dan NIK 2026.

Program itu memberikan kepastian bagi konsumen yang ingin segera memiliki kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas tahun ini.

TAGS   Aion UT  IIMS 2026  penjualan  GAC Indonesia  mobil listrik 
