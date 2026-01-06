Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

7 Isu di KUHP Baru Kerap Disalahpahami, Ada soal Perzinaan & Nikah Siri

Selasa, 06 Januari 2026 – 16:05 WIB
7 Isu di KUHP Baru Kerap Disalahpahami, Ada soal Perzinaan & Nikah Siri - JPNN.COM
Pasal 411 KUHP baru mengatur mengenai perzinaan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - JAKARTA – Tidak akan ada lagi pemidanaan sewenang-wenang jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, diterapkan secara seutuhnya.

Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dia mengatakan, KUHP baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan hukum pidana nasional yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

Baca Juga:

Jika masih terdapat hal-hal yang dianggap masih belum relevan dengan situasi saat ini, menurut dia, masyarakat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan menguji KUHP dengan UUD melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi RI.

"Dengan begitu, cita-cita kita mewujudkan Indonesia yang semakin demokratis dan berdasarkan hukum dapat terwujud," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (6/1).

Dia menyampaikan bahwa belakangan ini beredar sejumlah narasi yang tidak tepat terkait pemberlakuan KUHP baru.

Baca Juga:

Menurut dia, Komisi III DPR RI pun perlu menyampaikan klarifikasi atas isu yang kerap disalahpahami.

Pertama soal pidana mati. Menurut dia, ketentuan dalam KUHP baru menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Setidaknya terdapat 7 isu atau aturan di KUHP baru yang kerap disalahpahami, antara lain soal zina dan nikah siri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KUHP  KUHP Baru  perzinaan  Nikah Siri  Hukuman Mati 
BERITA KUHP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp