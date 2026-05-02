7 Janji Manis Prabowo pada Hari Buruh, Kredit Bunga 5% hingga Ribuan Kampung Nelayan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah janji dalam pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5).

Dalam pidatonya, ada beberapa janji yang disampaikan untuk masyarakat, mulai dari tempat penitipan anak untuk ojol hingga bunga kredit 5 persen per tahun.

1. Janji 100 Ribu Rusun untuk Buruh

Prabowo menjanjikan pembangunan 100 ribu rumah susun yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas infrastruktur sebagai penunjang.

Adapun di antaranya mulai dari penitipan anak hingga sekolah.

"Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah susun, dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi," kata Prabowo.

2. Program 1 Juta Rumah

Prabowo menjanjikan cicilan rumah ringan melalui program satu juta rumah dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri.