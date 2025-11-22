7 Kali Kalah Beruntun, Persijap Jepara Pecat Pelatih

Sabtu, 22 November 2025 – 06:41 WIB

jpnn.com - JEPARA – Persijap Jepara mengakhiri ikatan dengan Pelatih Mario Lemos pada Jumat (21/11) malam.

Manajemen Persijap dan Lemos sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak kerja sama di Super League 2025/26.

Keputusan ini diambil secara baik-baik setelah melalui serangkaian diskusi mengenai arah pengembangan jangka panjang klub.

Pelatih asal Portugal ini dinilai manajemen telah menunjukkan profesionalisme, dedikasi, serta komitmen yang kuat dalam meningkatkan performa tim.

Kerja sama Persijap dengan Lemos diakhiri setelah tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu kalah tujuh kali beruntun.

“Kami berterima kasih kepada Coach Mario atas energi dan kepemimpinannya selama menangani Persijap Jepara. Kami berpisah dengan penuh rasa hormat dan mendoakan kesuksesan beliau di perjalanan berikutnya,” kata Presiden Persijap Iqbal Hidayat di laman klub.

"Persijap Jepara akan segera mengumumkan langkah lanjutan terkait struktur kepelatihan. Sebagai persiapan menyambut pertandingan berikutnya, untuk saat ini Coach Danang Suryadi ditunjuk untuk membina tim Persijap Jepara dalam pertandingan ke depan.