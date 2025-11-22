Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

7 Kali Kalah Beruntun, Persijap Jepara Pecat Pelatih

Sabtu, 22 November 2025 – 06:41 WIB
7 Kali Kalah Beruntun, Persijap Jepara Pecat Pelatih - JPNN.COM
Mario Lemos saat masih melatih Persijap Jepara. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JEPARA – Persijap Jepara mengakhiri ikatan dengan Pelatih Mario Lemos pada Jumat (21/11) malam.

Manajemen Persijap dan Lemos sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak kerja sama di Super League 2025/26.

Keputusan ini diambil secara baik-baik setelah melalui serangkaian diskusi mengenai arah pengembangan jangka panjang klub. 

Baca Juga:

Pelatih asal Portugal ini dinilai manajemen telah menunjukkan profesionalisme, dedikasi, serta komitmen yang kuat dalam meningkatkan performa tim.

7 Kali Kalah Beruntun, Persijap Jepara Pecat Pelatihflashscore

Kerja sama Persijap dengan Lemos diakhiri setelah tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu kalah tujuh kali beruntun.

Baca Juga:

“Kami berterima kasih kepada Coach Mario atas energi dan kepemimpinannya selama menangani Persijap Jepara. Kami berpisah dengan penuh rasa hormat dan mendoakan kesuksesan beliau di perjalanan berikutnya,” kata Presiden Persijap Iqbal Hidayat di laman klub.

"Persijap Jepara akan segera mengumumkan langkah lanjutan terkait struktur kepelatihan. Sebagai persiapan menyambut pertandingan berikutnya, untuk saat ini Coach Danang Suryadi ditunjuk untuk membina tim Persijap Jepara dalam pertandingan ke depan.

Lihat hasil pertandingan Persijap Jepara, dan cek update klasemen Super League di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persijap  Persijap Jepara  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIJAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp