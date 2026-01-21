Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Khasiat Air Pare, Turunkan Risiko Serangan Kanker

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:01 WIB
7 Khasiat Air Pare, Turunkan Risiko Serangan Kanker - JPNN.COM
Sayuran pare. Foto Regreto/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - PARE merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki rasa pahit.

Namun begitu, pare mengandung banyak nutrisi penting seperti manfaat vitamin A, zat besi, kalsium, antioksidan dan berbagai kandungan mineral dan vitamin lainnya.

Anda bisa mendapatkan manfaat pare dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mempertajam Penglihatan

Jika kamu mempunyai masalah dengan penglihatan, sebaiknya rutinlah mengonsumsi sayuran pare.

Pare mengandung beta karoten yang sangat baik untuk mempertajam penglihatan sekaligus infeksi terhadap mata.

Baca Juga:

2. Mencegah Radikal Bebas

Khasiat air rebusan pare bisa mencegah radikal bebas. Selain folat, ada pula vitamin C yang berguna sebagai antioksidan alami dan mampu mencegah radikal bebas.

Radikal bebas diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Ada beberapa manfaat air pare yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah mengobati diabetes.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pare  air pare  radikal bebas  Kanker 
BERITA PARE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp