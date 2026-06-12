7 Khasiat Air Rebusan Kayu Manis Campur Madu, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Kayu manis merupakan herbal yang sudah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat.
Biasanya, masyarakat mengolah kayu manis menjadi air rebusan.
Caranya sangat mudah, sediakan batang kayu manis atau serbuk kayu manis dan madu.
Rebus 5 batang kayu manis atau 3 sendok makan bubuk kayu manis dengan 500 ml air hingga mendidih.
Setelah mendidih angkat dan biarkan hingga hangat, setelah itu saring dan ambil 1 gelas lalu campur madu secukupnya.
Air rebusan kayu manis bisa dikonsumsi pagi dan sore selama 3 hari, setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.