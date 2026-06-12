7 Khasiat Air Rebusan Kayu Manis Campur Madu, Wanita Pasti Suka

Jumat, 12 Juni 2026 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kayu manis merupakan herbal yang sudah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat.

Biasanya, masyarakat mengolah kayu manis menjadi air rebusan.

Caranya sangat mudah, sediakan batang kayu manis atau serbuk kayu manis dan madu.

Rebus 5 batang kayu manis atau 3 sendok makan bubuk kayu manis dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat dan biarkan hingga hangat, setelah itu saring dan ambil 1 gelas lalu campur madu secukupnya.

Air rebusan kayu manis bisa dikonsumsi pagi dan sore selama 3 hari, setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.