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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Khasiat Air Rebusan Kayu Manis Campur Madu, Wanita Pasti Suka

Jumat, 12 Juni 2026 – 07:17 WIB
7 Khasiat Air Rebusan Kayu Manis Campur Madu, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kayu manis merupakan herbal yang sudah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat.

Biasanya, masyarakat mengolah kayu manis menjadi air rebusan.

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Caranya sangat mudah, sediakan batang kayu manis atau serbuk kayu manis dan madu.

Rebus 5 batang kayu manis atau 3 sendok makan bubuk kayu manis dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat dan biarkan hingga hangat, setelah itu saring dan ambil 1 gelas lalu campur madu secukupnya.

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Air rebusan kayu manis bisa dikonsumsi pagi dan sore selama 3 hari, setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan kayu manis campur madu yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah kaya antioksidan.

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TAGS   Madu  air rebusan kayu manis  Antioksidan  metabolisme 
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