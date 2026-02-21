Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Khasiat Biji Pepaya, Penyakit Ganas Ini Bakalan Ogah Menyerang Anda

Sabtu, 21 Februari 2026 – 04:19 WIB
7 Khasiat Biji Pepaya, Penyakit Ganas Ini Bakalan Ogah Menyerang Anda
Pepaya. Foto: India

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi pepaya karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Pepaya adalah salah satu buah yang selalu muncul pertama kali dalam pikiran kita setiap kali kita berbicara tentang buah-buahan yang sehat.

Kulit dan kesehatan Anda secara keseluruhan akan sangat terbantu karenanya.

Namun, yang kita semua lakukan adalah membuang biji pepaya yang berharga.

Rasa buah pepaya, nilai gizi, dan manfaat kesehatannya sudah dikenal luas.

Namun, biji pepaya juga sangat sehat. Biji ini berwarna gelap dan memiliki bagian luar yang mengilap dan licin.

Anda mungkin merasakan biji hitam yang keras jika Anda melepaskan lapisan luarnya. Biji ini memiliki sedikit rasa pedas dan pahit.

Anda bisa mengonsumsinya setelah dikeringkan dan digiling. Biji pepaya merupakan sumber serat, lemak sehat, dan protein yang baik.

Ada beberapa khasiat suka mengonsumsi biji pepaya yang ternyata baik untuk kesehatan dan bisa membantu menurunkan risiko serangan penyakit ini.

