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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Khasiat Daun Cabai, Baik untuk Obati Sakit Gigi

Rabu, 24 Juni 2026 – 08:14 WIB
7 Khasiat Daun Cabai, Baik untuk Obati Sakit Gigi - JPNN.COM
Daun cabai. Foto: Dokumentasi Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda tahu, daun cabai bisa memberi manfaat yang baik untuk kesehatan?

Daun cabai sangat mudah diolah untuk herbal dan juga sangat minim efek sampingnya.

Hanya merebus dengan air secukupnya, ramuan daun cabai bisa memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Sakit Perut

Kandungan yang ada di dalam daun cabai akan meringankan rasa sakit perut yang diakibatkan karena masuk angin dan terasa kembung.

Sakit perut akan lebih cepat mereda dengan cara membalurkan tumbukan daun cabe pada perut dan juga minum air seduhan daun cabe.

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2. Mencegah Sakit Gigi

Berkumur air seduhan daun cabai secara rutin setiap hari, ternyata bisa membuat kesehatan gigi selalu terjaga.

Pasalnya, bakteri atau kuman yang ada di sela-sela gigi peyebab sakit pada gigi dan menyebabkan pengeroposan bisa dicegah.

Ada beberapa manfaat daun cabai yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengobati sakit gigi.

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TAGS   daun cabai  cabai  sakit gigi  Jerawat 
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