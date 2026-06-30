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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Khasiat Jagung Manis yang Bikin Kaget

Selasa, 30 Juni 2026 – 07:28 WIB
7 Khasiat Jagung Manis yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Jagung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan yang kaya akan kandungan karbohidrat.

Dari aneka makanan olahan berbahan dasar jagung, salah satu jenis makanan olahan yang paling digemari yaitu jagung rebus.

Cara mengolah jagung manis pun sangat mudah dan praktis. Hanya perlu membersihkan jagung dan merebusnya di dalam air mendidih atau pun mengukusnya selama kurang lebih 15 menit.

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Bagi yang penasaran mengenai apa saja kandungan nutrisi dari jagung, berikut rinciannya: karbohidrat; kalori; serat; glukosa; lemak; protein; triptofan; treonina; asam aspartat; asam glutamate; dan vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Jagung manis ternyata mengandung protein dan vitamin C. Vitamin C yang ada di dalamnya akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

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Selain itu, vitamin C ini juga membantu mencegah demam, pilek, dan flu.

Protein yang ada dalam jagung baik untuk memberikan asupan energi pada tubuh.

Ada beberapa manfaat jagung manis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan daya ingat.

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TAGS   jagung manis  manfaat jagung manis  kolesterol  daya ingat 
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