JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Khasiat Jeruk Nipis Campur Teh, Baik Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Tinggi

Sabtu, 21 Februari 2026 – 06:39 WIB
7 Khasiat Jeruk Nipis Campur Teh, Baik Dikonsumsi Penderita Tekanan Darah Tinggi
Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman sehat kesukaan banyak orang.

Teh bisa diminum begitu saja atau dicampur dengan beberapa herbal seperti madu, jeruk nipis, kayu manis, dan lainnya.

Tanaman dengan nama latin camellia sinensis ini ternyata memiliki segudang manfaat.

Sebab, teh mengandung: flouride; antioksidan; asam amino; cafein; dan quercitin.

Teh juga memiliki banyak nutrisi. Adapun kombinasi teh dicampur jeruk nipis ternyata memberikan sensasi yang sangat luar biasa.

Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C paling tinggi dibanding dengan jeruk lainnya.

Sehingga perpaduan teh dengan air jeruk nipis menghasilkan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan serta memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat rutin minum teh yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan daya tahan tubuh.

