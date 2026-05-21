7 Khasiat Jintan Hitam Campur Madu, Bantu Obati Asma

Kamis, 21 Mei 2026 – 08:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JINTAN hitam merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Nama lainnya dari herbal ini adalah Habbatussauda. Bagi umat muslim, penggunaan jintan hitam ini sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pasalnya, lebih dari 2000 tahun, negara bagian timur tengah menggunakan jintan hitam sebagai media pengobatan.

Hal ini disebabkan karena jintan hitam memiliki banyak sekali kandungan yang luar biasa.

Cara membuatnya, ambil setengah sendok teh jintan hitam seduh dengan segelas air mendidih, aduk dan campur dengan madu secukupnya.

Ramuan jintan hitam campur madu siap dihidangkan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menetralisir racun

Manfaat jintan hitam yang pertama ialah membantu menetralisir racun.

Racun yang mengganggu organ vital dalam tubuh seperti hati dan paru-paru bisa mengakibatkan kinerja organ tersebut.