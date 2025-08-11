7 Khasiat Kopi Kunyit yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu herbal populer yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang baik untuk tubuh.

Sementara kopi merupakan minuman populer yang disukai banyak orang untuk mengawali hari mereka.

Tanyakan kepada siapa saja yang rutin mengonsumsi kafein, dan mereka akan memberi tahu Anda bagaimana kafein membantu mereka tetap waspada dan meningkatkan fokus.

Jika Anda salah satunya, ada versi kopi lain yang harus kamu coba, yaitu kopi kunyit.

Kunyit, bubuk berwarna kuning yang mengandung antioksidan dan sifat antiinflamasi, bila dicampur dengan kopi akan menjadi ramuan yang ampuh.

Minuman ini menawarkan manfaat kesehatan gabungan dari kedua makanan super yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia.

Baik Anda ingin membumbui kopi Anda atau mencoba menurunkan berat badan, kamu harus mencoba minuman yang lezat, tetapi sehat ini.

Kopi kunyit merupakan minuman yang berfokus pada kesehatan yang memadukan rasa yang kuat dan kualitas kopi yang memberi energi dengan manfaat obat dari rempah kunyit berwarna kuning keemasan.