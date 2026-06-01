JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Khasiat Teh Daun Sirsak, Bantu Obati Sakit Pinggang

Senin, 01 Juni 2026 – 08:39 WIB
Sirsak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR rebusan daun sirsak telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasanya, senyawa kimia yang ada dalam daun sirsak sangat ampuh untuk membunuh bakteri, virus dan bisa digunakan untuk proses regenerasi sel yang rusak.

Daun sirsak juga mengandung beberapa zat yang sangat efektif untuk menyebuhkan beberapa jenis penyakit.

Beberapa zat ini di antaranya adalah acetogenin; annocatalin; asam gentisic; annomuricin; caclourin; dan asam linoleat.

Untuk mendapatkan manfaat mujarab daun sirsak, bisa diolah menjadi air rebusan seperti berikut: Ambil 13 helai daun sirsak yang segar kemudian cuci hingga bersih.

Potong daun sirsak menjadi beberapa bagian. Tujuannya yakni agar zat yang terkandung dalam daun sirsak bisa keluar dan menyatu dengan air.

Kemudian, rebus potongan daun sirsak tersebut pada air sebanyak sekitar 500 ml.

Tunggu hingga mendidih, setelah itu angkat dan tunggu sampai hangat.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh daun sirsak yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengobati sakit pinggang.

TAGS   daun sirsak  teh daun sirsak  daibetes  sakit pinggang 
