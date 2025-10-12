Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Khasiat Teh Mawar, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

Minggu, 12 Oktober 2025 – 09:27 WIB
7 Khasiat Teh Mawar, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat - JPNN.COM
Teh bunga mawar. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mengonsumsi teh mawar? Teh mawar diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Teh mawar juga tidak mengandung kafein seperti kebanyakan teh pada umumnya.

Membuat teh mawar juga relatif mudah, Anda hanya memerlukan kelopak bunga mawar yang masih segar atau dikeringkan.

Baca Juga:

Jika Anda ingin menggunakan kelopak bunga mawar segar, cucilah terlebih dahulu dan rebus dengan 700 mililiter air selama lima menit.

Setelah itu, saring dan minumlah teh mawarnya. Namun, jika Anda ingin menggunakan kelopak bunga mawar yang sudah dikeringkan, Anda hanya perlu mengambil satu sendok kelopak bunga mawar kering dan merebusnya dalam air mendidih selama 10-20 menit.

Lalu teh siap dikonsumsi. Berikut manfaat minum teh mawar yang sangat luar biasa untuk kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperkuat sistem imun tubuh

Karena kandungan vitamin C-nya, teh mawar dipercaya bisa memperkuat sistem imun tubuh dan mencegah infeksi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh mawar yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya meredakan sakit tenggorokan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   teh mawar  penyakit  nyeri haid  radang tenggorokan 
BERITA TEH MAWAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp