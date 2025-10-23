7 Khasiat Teh Serai, Ampuh Atasi Mual

jpnn.com, JAKARTA - SERAI merupakan salah satu bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat.

Secara ilmiah serai memiliki nama latin Cymbopogon citrates. Selain dimanfaatkan sebagai tumbuhan rempah, serai biasa dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan minyak ataupun sabun.

Hal ini tentunya karena serai memiliki kandungan minyak yang sangat bermanfaat, tidak hanya mampu menghaluskan kulit tetapi juga bisa digunakan sebagai minyak pijat.

Serai saat ini juga sedang naik daun dengan disajikan sebagai teh serai, teh ini dibuat dengan cara mencampurkan teh dengan air rebusan serai.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Kadar Kolesterol

Agar kolesterol tetap stabil dan tidak lebih dari batasan wajar, Anda bisa mengonsumsi teh serai secara berkala.

Sedangkan untuk mengatasi kadar kolesterol yang susah turun, Anda bisa mengonsumsinya setiap pagi sebelum sarapan.

2. Membersihkan Darah

Kandungan nutrisi pada teh serai mampu membersihkan darah anda dari lemak ataupun plak yang bisa menyebabkan beberapa penyakit ringan seperti kesemutan, kram hingga penyakit kronis seperti penyakit jantung.