JPNN.com - Kriminal

7 Koper Wisatawan Thailand Dicuri di Bromo, Polisi Bergerak

Selasa, 17 Februari 2026 – 08:32 WIB
Ilustrasi tempat wisata Bromo, Jawa Timur. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jpnn.com - Tim dari Polres Probolinggo, Jawa Timur bergerak cepat dengan membentuk tim khusus (timsus) untuk menangani kasus tujuh koper wisatawan mancanegara (wisman) asal Thailand yang hilang di kawasan Gunung Bromo.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyebut peristiwa tersebut terjadi pada akhir pekan dan saat ini sedang ditangani kepolisian.

"Korban secara resmi telah melaporkan kejadian itu ke Polres Probolinggo," kata AKBP M. Wahyudin Latif dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Pihak Polres Probolinggo menerima laporan resmi dari wisatawan yang menjadi korban pencurian koper pada Minggu (15/2) dan polisi langsung melakukan penyelidikan.

"Kasus itu menjadi atensi kami karena menyangkut keamanan wisatawan mancanegara di wilayah hukum Polres Probolinggo," ucapnya.

Berdasarkan pengecekan awal rekaman CCTV di sekitar lokasi, pihak Satreskrim telah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah warga di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) wisata Gunung Bromo.

"Saat ini Satreskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) guna mengungkap peristiwa tersebut secara terang dan tuntas," katanya.

AKBP Latif juga menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mempercepat pengungkapan kasus tersebut karena kejadian itu dapat memperburuk citra keamanan di objek wisata Gunung Bromo yang selama ini aman dan kondusif.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyebut peristiwa 7 koper wisatawan asal Thailand hilang dicuri di lokasi wisata Bromo sedang diusut polisi.

