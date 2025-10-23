Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Makanan Ini Bantu Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Cepat

Kamis, 23 Oktober 2025 – 02:36 WIB
Sup ayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh menurun.

Perubahan musim biasanya disertai dengan gejala pilek dan flu yang bisamerusak tubuh dan membuat Anda merasa tidak nyaman.

Perubahan suhu mengharuskan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru.

Ada makanan yang bisa membantu Anda meningkatkan kekebalan tubuh dan berjuang melewati perubahan musim tanpa jatuh sakit.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jeruk

Jeruk mengandung vitamin C, yang tidak hanya membantu membangun sistem daya tahan tubuh, tetapi juga membantu meningkatkan produksi sel darah putih.

2. Brokoli

Sayuran hijau ini merupakan gudang vitamin dan mineral. Brokoli mengandung vitamin A, C, dan E serta serat dan antioksidan.

Mengukus adalah cara terbaik untuk memakan brokoli karena menjaga nutrisinya tetap utuh.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya adalah brokoli.

