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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Makanan Kaya Kandungan Biotin

Minggu, 02 Agustus 2026 – 05:56 WIB
7 Makanan Kaya Kandungan Biotin - JPNN.COM
Ubi jalar. (Foto: Ist/Jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah mendengar tentang biotin? Biotin adalah vitamin B7.

Biotin, juga dikenal sebagai vitamin B7 atau vitamin H, adalah vitamin B kompleks yang larut dalam air.

Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku karena perannya dalam sintesis asam lemak, yang penting untuk sel-sel kulit yang sehat.

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Vitamin ini juga berkontribusi pada produksi keratin, protein yang membentuk struktur rambut dan kuku.

Kekurangan biotin, yang dikatakan jarang terjadi, bisa menyebabkan gejala seperti kulit kering dan bersisik, kuku rapuh, dan rambut rontok.

Meskipun banyak orang mengonsumsi suplemen biotin, biotin tersedia secara alami melalui makanan kaya biotin seperti telur, almon, kacang-kacangan, biji-bijian, daging, ikan, dan sayuran tertentu seperti ubi jalar dan bayam.

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Biotin penting untuk beberapa aktivitas metabolisme dalam tubuh. Biotin memetabolisme lemak, karbohidrat, dan protein, menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Karger Dermatology Journal.

Berikut beberapa makanan kaya biotin, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan biotin dan salah satunya ialah tentu saja ubi jalar.

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TAGS   biotin  Makanan  jamur  telur 
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