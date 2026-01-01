7 Makanan Kaya Kandungan Magnesium yang Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu mineral penting yang dibutuhkan tubuh.

Mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi penting tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan jantung, tetapi juga merupakan cara yang baik untuk mencegah penyakit, tekanan darah tinggi, atau kolesterol yang bisa mengganggu kesehatan Anda secara keseluruhan.

Salah satu nutrisi terpenting untuk menjaga kesehatan jantung Anda adalah magnesium.

Ini adalah mineral penting yang sering disebut sebagai "mineral utama" karena keterlibatannya dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh Anda.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa magnesium berkontribusi pada proses biokimia di otot jantung Anda yang menghasilkan detak jantung kamu.

Sebuah studi kasus yang diterbitkan dalam British Medical Journal (BMJ) menemukan bahwa magnesium memainkan peran penting dalam kesehatan kardiovaskular.

Ditemukan juga bahwa kekurangan magnesium bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung seperti kardiomiopati, aritmia jantung, aterosklerosis, dan tekanan darah tinggi.

Juga dikenal sebagai hipertensi, kadar tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko umum yang meningkatkan risiko terkena penyakit jantung.