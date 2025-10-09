Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Makanan Super yang Ampuh untuk Mengatasi Bau Mulut

Kamis, 09 Oktober 2025 – 02:55 WIB
7 Makanan Super yang Ampuh untuk Mengatasi Bau Mulut - JPNN.COM
Ilustrasi Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa hal yang bisa membuat rasa percaya diri seseorang itu turun.

Mulai dari bau badan hingga bau mulut. Bau mulut bisa disebabkan karena beberapa hal.

Bau mulut bisa terjadi karena gigi Anda berlubang atau mengonsumsi makanan tertentu.

Baca Juga:

Bau mulut berdampak negatif pada hubungan interpersonal, menciptakan hambatan psikologis, dan memutuskan hubungan seseorang dari lingkungan sosial dan hubungan intimnya.

Kabar baiknya adalah bau mulut sering kali bisa dengan mudah ditutupi dengan mengonsumsi makanan yang tepat.

Untungnya, ada banyak makanan yang tidak hanya bisa menghilangkan bau mulut secara alami dan efektif, tetapi juga menyehatkan dan menyeimbangkan kembali ekologi alami mulut di mulut.

Baca Juga:

Tambahkan makanan lezat dan bergizi ini ke dalam menu harian Anda untuk menghilangkan bakteri di mulut dan menghilangkan bau mulut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi bau mulut dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja jahe.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bau Mulut  Makanan  kemangi  ceri 
BERITA BAU MULUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp