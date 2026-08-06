7 Makanan Tinggi Antioksidan yang Wajib Anda Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 – 05:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ANDA pasti serius mendengar tentang antioksidan. Namun, apa sebenarnya antioksidan itu?

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu melawan radikal bebas.

Mengonsumsi makanan kaya antioksidan bisa membantu melindungi tubuh Anda dari beberapa penyakit.

Penting untuk dipahami bahwa antioksidan mencegah tubuh Anda mengalami kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas.

Jika radikal bebas terakumulasi di dalam tubuh, hal ini bisa menyebabkan stres oksidatif, yang bisa meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan serius seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya, sebagaimana dicatat oleh sebuah studi yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 di Journal of Nutritional Science.

Sebelum mengetahui sumber antioksidan, sebaiknya pahami jenis-jenisnya.

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Pertama-tama, antioksidan diklasifikasikan menjadi antioksidan yang larut dalam air dan antioksidan yang larut dalam lemak.

Antioksidan yang larut dalam air bekerja untuk melawan radikal bebas yang terdapat dalam plasma darah.