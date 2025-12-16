Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Makanan Tinggi Kandungan Zat Besi untuk Penderita Anemia

Jumat, 09 Januari 2026 – 01:48 WIB
7 Makanan Tinggi Kandungan Zat Besi untuk Penderita Anemia
Ilustrasi kacang polong

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita anemia. Sebenarnya, apa itu anemia?

Apakah Anda sering merasa lelah dan lesu? Apakah kulit Anda berubah pucat atau kuning?

Apakah Anda juga memiliki masalah pernapasan? Jika jawabannya ya, kamu mungkin menderita anemia defisiensi besi, yang merupakan penyakit yang relatif umum.

Anemia adalah suatu kondisi di mana darah tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat karena kekurangan zat besi dalam tubuh Anda.

Tanpa zat besi yang cukup, tubuh Anda tidak bisa membuat hemoglobin, yang diperlukan agar sel darah merah bisa mengangkut oksigen ke organ-organ tubuh.

Jadi, cobalah mengonsumsi makanan kaya zat besi untuk menyembuhkan anemia dan meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh Anda.

Obat-obatan bisa diresepkan untuk kondisi seperti itu, tetapi sedikit perubahan dalam pola makan Anda juga memberikan keajaiban.

Ada banyak makanan kaya zat besi yang bisa Anda tambahkan ke dalam pola makan rutin kamu untuk mencegah kekurangan zat besi dan meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh Anda.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan zat besi dan baik untuk penderita anemia dan salah satunya daging.

