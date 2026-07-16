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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Makanan Tinggi Serat untuk Kesehatan Usus yang Lebih Baik

Kamis, 16 Juli 2026 – 06:18 WIB
7 Makanan Tinggi Serat untuk Kesehatan Usus yang Lebih Baik - JPNN.COM
Ilustrasi jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Untuk itu, menjaga kesehatan usus tentu wajib Anda lakukan dengan berbagai cara.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan usus dengan mengonsumsi serat.

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Anda sudah banyak mendengar tentang manfaat serat. Itu karena makanan kaya serat adalah cara paling alami dan efektif untuk menjaga kesehatan usus Anda dan juga menjaga berat badan yang sehat.

Menurut Pusat Informasi Pangan dan Gizi, USDA, wanita dalam kelompok usia 19 hingga 30 tahun membutuhkan setidaknya 25 gram serat setiap hari.

Untuk mencapai batas tersebut, Anda harus menambahkan sejumlah sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian dalam menu makanan harian Anda.

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Penting untuk diperhatikan bahwa ada makanan tertentu dengan kandungan serat tinggi yang akan memenuhi kebutuhan harian Anda dan memastikan Anda tetap sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan serat yang baik untuk kesehatan usus dan salah satunya adalah tentu saja biji rami.

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TAGS   serat  kesehatan usus  Jeruk  biji rami 
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