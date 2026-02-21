7 Makanan yang Bisa Membantu Memperpanjang Umur Anda

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP orang pasti ingin hidup bersama orang yang mereka cintai lebih lama.

Anda pasti kagum melihat orang yang memiliki umur lebih dari 100 tahun.

Ada beberapa orang tertua di dunia yang berusia lebih dari 100 tahun, tetapi tubuh mereka tetap sehat dan bugar.

Baca Juga: Dua Rekor Nasional Kelompok Umur Pecah di Millennium Cup Sprint Challenge 2025

Kira-kira, apa ya rahasianya? Setiap orang menganjurkan pola makan seimbang, tetapi mengonsumsi makanan dengan semua nutrisi adalah hal yang mustahil.

Suatu makanan mungkin kaya akan serat atau protein, tetapi mungkin kekurangan vitamin tertentu.

Satu lagi mungkin penuh dengan antioksidan, tetapi sekali lagi mungkin bukan sumber mineral tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh kita.

Baca Juga: Hilangkan Rasa Lelah dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Itu sebabnya ada makanan super yang bermanfaat bagi tubuh Anda.

Superfoods merupakan makanan yang mempunyai kepadatan nutrisi yang sangat tinggi.