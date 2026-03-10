Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Makanan yang Sebaiknya Dikonsumsi Penderita Diabetes Saat Musim Dingin

Selasa, 10 Maret 2026 – 05:38 WIB
Ilustrasi Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang bisa menyerang siapa saja.

Tahukah Anda bahwa suhu memiliki dampak langsung pada penderita diabetes?

Saat cuaca dingin, tubuh membutuhkan lebih banyak insulin.

Itulah sebabnya fluktuasi insulin yang besar terjadi pada penderita diabetes.

Hal ini bisa menyebabkan masalah, terutama pada penderita diabetes tipe-1.

Diabetes merupakan penyakit metabolik. Penderita diabetes harus ekstra hati-hati selama musim dingin.

Penderita diabetes harus berhati-hati dalam memilih makanan yang mereka konsumsi.

Hal ini karena musim ini cenderung meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh, pada dasarnya karena orang memilih untuk kurang berolahraga dan makan lebih banyak.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi penderita diabetes saat musim dingin dan salah satunya ialah tentu saja ikan.

TAGS   penderita diabetes  musim dingin  wortel  bayam 
