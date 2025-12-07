Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Anggur yang Bikin Kaget, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat

Minggu, 07 Desember 2025 – 03:29 WIB
7 Manfaat Anggur yang Bikin Kaget, Bikin Penyakit Ini Ogah Mendekat - JPNN.COM
Anggur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka buah anggur? Anggur merupakan salah satu buah yang bisa diolah dalam hidangan manis dan gurih.

Dengan bergantinya musim, Anda juga perlu membuat beberapa perubahan dalam pola makan, seperti memasukkan sayur dan buah musiman dan lokal.

Salah satu buah yang sedang musim saat ini adalah angur atau anggur.

Baca Juga:

Manis dan sangat menyegarkan, anggur juga sangat menyehatkan.

Buah ini mengandung banyak vitamin C dan K, kalsium, zat besi, kalium, magnesium, dan antioksidan seperti resveratrol dan beta karoten, yang semuanya bisa membantu mencegah penyakit kronis.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Baca Juga:

1. Melindungi Anda dari beberapa kanker

Manfaat anggur yang pertama ialah ampuh melindungi tubuh dari serangan penyakit kanker.

Menurut American Institute for Cancer Research, resveratrol yang banyak ditemukan dalam anggur menghambat pertumbuhan kanker pada kulit dan payudara.

Ada beberapa manfaat anggur yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan menurunkan risiko serangan penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anggur  manfaat anggur  sembelit   Kanker 
BERITA ANGGUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp