Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Asam Jawa, Bantu Turunkan Berat Badan Tanpa Efek Samping

Jumat, 07 November 2025 – 02:45 WIB
7 Manfaat Asam Jawa, Bantu Turunkan Berat Badan Tanpa Efek Samping - JPNN.COM
Asam jawa. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa bisa dengan mudah Anda temukan di dapur. Asam jawa biasanya digunakan dalam beberapa hidangan gurih.

Dikenal karena rasanya yang manis dan asam, asam jawa digunakan di seluruh dunia untuk membuat chutney, semur, saus, dan bahkan makanan penutup.

Namun selain memberi semburat rasa pada makanan Anda, asam jawa juga memiliki banyak manfaat kesehatan.

Baca Juga:

Dari meningkatkan kekebalan tubuh hingga menjaga hati dan jantung Anda aman dari penyakit, asam jawa sangat bermanfaat bagi kesehatan kamu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu menurunkan berat badan

Asam jawa kaya akan serat dan tidak mengandung lemak. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi asam jawa setiap hari sebenarnya bisa membantu menurunkan berat badan karena mengandung flavonoid dan polifenol.

Baca Juga:

Selain itu, asam jawa mengandung banyak asam hidroksisitrat, yang mengurangi nafsu makan Anda dengan menghambat amilase, enzim yang bertanggung jawab untuk mengubah karbohidrat menjadi lemak.

2. Mencegah tukak lambung

Tukak lambung bisa sangat menyakitkan. Pada dasarnya, tukak lambung adalah luka yang muncul di lapisan dalam lambung dan usus halus.

Ada beberapa manfaat asam jawa yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin seperti membantu merawat hati Anda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   asam jawa  manfaat asam jawa  tukak lambung  pencernaan 
BERITA ASAM JAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp