7 Manfaat Asam Jawa, Bantu Turunkan Berat Badan Tanpa Efek Samping

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa bisa dengan mudah Anda temukan di dapur. Asam jawa biasanya digunakan dalam beberapa hidangan gurih.

Dikenal karena rasanya yang manis dan asam, asam jawa digunakan di seluruh dunia untuk membuat chutney, semur, saus, dan bahkan makanan penutup.

Namun selain memberi semburat rasa pada makanan Anda, asam jawa juga memiliki banyak manfaat kesehatan.

Dari meningkatkan kekebalan tubuh hingga menjaga hati dan jantung Anda aman dari penyakit, asam jawa sangat bermanfaat bagi kesehatan kamu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu menurunkan berat badan

Asam jawa kaya akan serat dan tidak mengandung lemak. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi asam jawa setiap hari sebenarnya bisa membantu menurunkan berat badan karena mengandung flavonoid dan polifenol.

Selain itu, asam jawa mengandung banyak asam hidroksisitrat, yang mengurangi nafsu makan Anda dengan menghambat amilase, enzim yang bertanggung jawab untuk mengubah karbohidrat menjadi lemak.

2. Mencegah tukak lambung

Tukak lambung bisa sangat menyakitkan. Pada dasarnya, tukak lambung adalah luka yang muncul di lapisan dalam lambung dan usus halus.