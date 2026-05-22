7 Manfaat Asam Jawa, Wanita Pasti Suka

Jumat, 22 Mei 2026 – 07:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa dan madu merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bahkan, air rendaman asam jawa berfungsi untuk melarutkan lemak yang ada dalam tubuh.

Lemak tersebut akan dikeluarkan pada saat berkemih. Sehingga asam jawa cocok untuk berdiet.

Tetapkanlah untuk minum air rebusan asam jawa secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Sebab, asam jawa mengandung berbagai nutrisi penting seperti manfaat vitamin C, manfaat potasium, betakaroten, manfaat magnesium, manfaat zat besi, niacin, dan thiamin.

Cara mengolahnya pun cukup mudah, ramuan asam jawa cukup diseduh dengan air panas dan diaduk.

Ambil sekitar 2-3 biji asam jawa, kemudian kocok asam jawa dalam gelas dan rendam dengan air panas 150 ml serta aduk perlahan.

Campurkan 1 sendok madu secukupnya. air rendaman asam jawa siap untuk dihidangkan.