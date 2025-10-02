Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Bayam Merah, Bikin Kulit Makin Kinclong

Kamis, 02 Oktober 2025 – 02:00 WIB
Bayam merah. Foto: neurologytimes

jpnn.com, JAKARTA - BELUM banyak orang yang rutin mengonsumsi bayam merah, meski mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh.

Penelitian terus dilakukan untuk mengeksplorasi kualitas menguntungkan dari tanaman merah tua ini, yang umumnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan atletik.

Ekstrak bayam merah kaya akan fitokimia dan nitrat, yang diubah menjadi oksida nitrat dalam tubuh.

Oksida nitrat adalah molekul penting yang bisa mendukung sirkulasi yang sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Nutrigardens.com.

1. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Penelitian menunjukkan bahwa bayam merah berdampak pada tingkat kelelahan pada orang dewasa yang lebih tua.

Sebuah penelitian dari Massey University di Auckland, Selandia Baru, mengungkapkan bahwa bayam merah meningkatkan kadar oksida nitrat dan secara signifikan meningkatkan waktu hingga kelelahan.

Bayam merah adalah makanan utuh yang bermanfaat yang mendukung peningkatan tingkat daya tahan pada atlet dan orang lanjut usia.

Ada beberapa manfaat bayam merah yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya mengandung zat besi.

