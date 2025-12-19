Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Belimbing, Baik untuk Kesehatan Kardiovaskular

Rabu, 07 Januari 2026 – 03:13 WIB
7 Manfaat Belimbing, Baik untuk Kesehatan Kardiovaskular - JPNN.COM
Buah belimbing. Foto: Kementan

jpnn.com, JAKARTA - BERBAGAI cara bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Dalam hal mengonsumsi makanan bergizi, bagaimana mungkin kita bisa melewatkan makanan super?

Anda pasti sudah pernah mengonsumsi makanan seperti jamur, blueberry, lentil, kanle, dan sayuran berdaun hijau yang dikenal sebagai makanan super karena menawarkan banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan nutrisi lainnya sekaligus rendah kalori. Salah satu makanan super tersebut adalah belimbing.

Baca Juga:

Belimbing (Averrhoa carambola), banyak dikonsumsi di Asia. Seperti namanya, buah ini tampak seperti bintang kecil berujung lima saat dipotong.

Buah ini renyah, berair, dan memiliki rasa yang ringan. Kulitnya berlilin, berwarna kuning atau hijau, dan bisa dimakan, serta memiliki biji kecil berwarna gelap di bagian tengahnya.

Belimbing dimakan segar atau dimasak dengan makanan lezat lainnya.

Baca Juga:

Bahkan, buah ini bisa dimasak dan diubah menjadi selai serta disimpan dalam stoples steril untuk waktu lama. Belimbing memiliki rasa manis-asam.

Meskipun belimbing lezat dan sangat sehat, buah ini harus dikonsumsi dalam jumlah sedang dan harus dihindari oleh orang-orang yang memiliki masalah ginjal.

Ada beberapa manfaat belimbing yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan kekebalan tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   belimbing  manfaat belimbing  serat  kolesterol 
BERITA BELIMBING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp