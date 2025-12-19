7 Manfaat Belimbing, Baik untuk Kesehatan Kardiovaskular

jpnn.com, JAKARTA - BERBAGAI cara bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Dalam hal mengonsumsi makanan bergizi, bagaimana mungkin kita bisa melewatkan makanan super?

Anda pasti sudah pernah mengonsumsi makanan seperti jamur, blueberry, lentil, kanle, dan sayuran berdaun hijau yang dikenal sebagai makanan super karena menawarkan banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan nutrisi lainnya sekaligus rendah kalori. Salah satu makanan super tersebut adalah belimbing.

Belimbing (Averrhoa carambola), banyak dikonsumsi di Asia. Seperti namanya, buah ini tampak seperti bintang kecil berujung lima saat dipotong.

Buah ini renyah, berair, dan memiliki rasa yang ringan. Kulitnya berlilin, berwarna kuning atau hijau, dan bisa dimakan, serta memiliki biji kecil berwarna gelap di bagian tengahnya.

Belimbing dimakan segar atau dimasak dengan makanan lezat lainnya.

Bahkan, buah ini bisa dimasak dan diubah menjadi selai serta disimpan dalam stoples steril untuk waktu lama. Belimbing memiliki rasa manis-asam.

Meskipun belimbing lezat dan sangat sehat, buah ini harus dikonsumsi dalam jumlah sedang dan harus dihindari oleh orang-orang yang memiliki masalah ginjal.