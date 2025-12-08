7 Manfaat Biji Pala, Bikin Berat Badan Ambyar

Senin, 08 Desember 2025 – 02:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu rempah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Biji pala, yang dikenal karena aromanya yang manis, telah digunakan sejak lama untuk membumbui hidangan kuliner dan makanan penutup.

Selain sifat aromatiknya, pala memiliki potensi aplikasi terapeutik yang sangat besar.

Dalam budaya perusahaan yang serba cepat saat ini, multitasking dan stres telah menjadi faktor utama kecemasan dan malam tanpa tidur.

Pala memiliki efek yang bisa membantu tidur dan menghilangkan stres.

Minyak esensialnya memiliki sifat menenangkan saraf yang bisa menghilangkan kecemasan dan menghilangkan stres tubuh sepenuhnya.

Nah, itu salah satu alasan mengapa Anda perlu mengembalikan rempah yang luar biasa ini ke rak dapur kamu.

Pala hadir dengan banyak manfaat lainnya yang akan mendorong Anda untuk segera mengonsumsi rempah tersebut.