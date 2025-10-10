7 Manfaat Biji Semangka, Baik untuk Jantung

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena rasanya yang manis.

Meskipun kebanyakan orang menyukai daging buahnya yang merah dan berair, bijinya sering kali dibuang saat menikmati buah tersebut.

Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak banyak yang tahu bahwa biji semangka juga mengandung banyak vitamin dan mineral.

Jika dimasukkan dalam makanan sehari-hari, biji ini bisa memberikan nutrisi penting dan membantu menjaga tubuh tetap bugar dan sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Beatoapp.com.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Jika Anda cenderung sering jatuh sakit atau cepat terserang batuk dan pilek, kamu bisa mendapatkan manfaat dengan menambahkan biji semangka ke dalam makanan kamu.

Zinc merupakan nutrisi penting untuk mendukung fungsi kekebalan tubuh, dan biji semangka mengandung banyak zinc.

Anda bisa mendapatkan sekitar 4 persen dari nilai harian nutrisi tersebut dengan mengonsumsi sekitar 4 gram biji semangka.