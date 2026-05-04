JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Daun Kelor, Ampuh Turunkan Kadar Gula Darah

Senin, 04 Mei 2026 – 06:55 WIB
Ilustrasi Daun kelor

jpnn.com, JAKARTA - DAUN kelor merupakan salah satu tanaman yang mengandung segudang nutrisi.

Dalam secangkir daun kelor mengandung nutrisi; protein; vitamin B6; vitamin C; zat Besi; riboflavin (B2); vitamin A; dan magnesium.

Selama ini, daun kelor telah digunakan sebagai obat tradisional untuk beragam kondisi medis seperti diabetes.

Penyakit diabetes memiliki karakteristik kadar gula darah yang tinggi.

Kenaikan kadar gula darah berisiko mengakibatkan gangguan medis lainnya.

Daun kelor bisa Anda konsumsi dalam bentuk mentah atau diminum dalam bentuk jus dan dibuat air rebusan.

Cara mengolah daun kelor untuk diabetes juga bisa dengan dicampur dengan salad, dibuat sayur bening, maupun dijadikan lalapan.

Dalam proses pengolahannya, daun kelor tidak boleh dimasak terlalu lama atau dengan suhu yang terlalu tinggi, karena bisa mengurangi kandungan nutrisi daun kelor.

Ada beberapa manfaat daun kelor yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan kadar gula darah.

TAGS   daun kelor  Manfaat daun kelor  Antioksidan  radikal bebas 
