JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Daun Pandan, Bantu Obati Demam

Rabu, 15 Oktober 2025 – 08:24 WIB
7 Manfaat Daun Pandan, Bantu Obati Demam - JPNN.COM
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman yang biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan.

Anda bisa menambahkan daun pandan untuk menambah aroma wangi pada kolak, ketan, bubur, dan lainnya.

Tak cuma itu saja, siapa sangka, daun pandan bisa memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyembuhkan Demam

Manfaat daun pandan yang pertama ialah bisa membantu menyembuhkan demam.

Sifat antibakteria pada daun pandan bisa mengatasi infeksi demam dalam tubuh.

Caranya taruh 2 sampai 3 lembar daun pandan di dua gelas air mendidih kemudian saring. Minum sebanyak dua kali sehari.

2. Mengatasi Insomnia

Senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun pandan bisa menyembuhkan insomnia atau kesulitan tidur.

Ada beberapa manfaat daun pandan yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mencegah serangan kanker.

TAGS   daun pandan  manfaat daun pandan  diare  demam 
