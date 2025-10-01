Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Daun Pepaya, Ampuh Redakan Nyeri Haid

Rabu, 01 Oktober 2025 – 09:12 WIB
7 Manfaat Daun Pepaya, Ampuh Redakan Nyeri Haid
Daun Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya sering dikonsumsi sebagai lalapan untuk menambah nafsu makan.

Walau memiliki rasa pahit, tetapi daun pepaya telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Dengan rasa pahit tersebut membuat banyak orang masih belum mengetahui manfaat dari daun pepaya itu sendiri.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Manfaat daun pepaya bisa digunakan sebagai obat untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Jika daun pepaya dibuat jus, khasiatnya bisa melawan infeksi virus seperti virus flu atau radang pada tenggorokan.

Manfaat lainnya setelah mengonsumsi jus daun pepaya adalah bisa meregenerasi sel-sel darah putih dan trombosit secara alami.

2. Meredakan nyeri haid

Pada sebagian wanita, mengalami nyeri perut saat haid merupakan hal yang wajar.

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah meredakan nyeri haid.

TAGS   Manfaat daun pepaya  daun pepaya  Jerawat  nyeri haid 
