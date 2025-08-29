7 Manfaat Daun Salam untuk Penderita Diabetes

Jumat, 29 Agustus 2025 – 03:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan penyakit yang tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Untuk itu, penderita diabetes tentu harus selalu mengontrol kadar gula darah mereka.

Diabetes terjadi ketika tubuh tidak bisa memproduksi insulin yang cukup atau tidak bisa menggunakannya secara efektif, yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah.

Seiring waktu, diabetes yang tidak dikelola dengan baik bisa mengakibatkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan kerusakan saraf.

Meskipun pengobatan dan perubahan gaya hidup tetap menjadi landasan utama pengelolaan diabetes, pengobatan alami seperti teh daun salam telah menarik perhatian karena potensinya dalam mengatur kadar gula darah dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Daun salam mengandung banyak nutrisi penting seperti polifenol, flavonoid, dan antioksidan yang menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Senyawa ini menjadikan daun salam sebagai pengobatan alami yang sangat baik untuk mengelola kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Memasukkan teh daun salam ke dalam diet ramah diabetes bisa meningkatkan kesehatan metabolisme dan mencegah komplikasi.