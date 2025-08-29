Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Daun Salam untuk Penderita Diabetes

Jumat, 29 Agustus 2025 – 03:05 WIB
7 Manfaat Daun Salam untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan penyakit yang tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Untuk itu, penderita diabetes tentu harus selalu mengontrol kadar gula darah mereka.

Diabetes terjadi ketika tubuh tidak bisa memproduksi insulin yang cukup atau tidak bisa menggunakannya secara efektif, yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah.

Baca Juga:

Seiring waktu, diabetes yang tidak dikelola dengan baik bisa mengakibatkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan kerusakan saraf.

Meskipun pengobatan dan perubahan gaya hidup tetap menjadi landasan utama pengelolaan diabetes, pengobatan alami seperti teh daun salam telah menarik perhatian karena potensinya dalam mengatur kadar gula darah dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Daun salam mengandung banyak nutrisi penting seperti polifenol, flavonoid, dan antioksidan yang menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Baca Juga:

Senyawa ini menjadikan daun salam sebagai pengobatan alami yang sangat baik untuk mengelola kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Memasukkan teh daun salam ke dalam diet ramah diabetes bisa meningkatkan kesehatan metabolisme dan mencegah komplikasi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi daun salam yang baik untuk penderita diabetes dan salah satunya ialah membantu meningkatkan pencernaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penderita diabetes  daun salam  gula darah  Peradangan 
BERITA PENDERITA DIABETES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp