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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Daun Sirsak, Wanita Pasti Suka

Sabtu, 11 Juli 2026 – 06:46 WIB
7 Manfaat Daun Sirsak, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Daun sirsak. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Khasiat daun sirsak yang direbus ternyata memiliki senyawa kimia yang ampuh untuk membunuh bakteri, virus dan bisa digunakan untuk proses regenerasi sel yang rusak.

Dalam penelitian yang dipublikasikan Journal of Ethnopharmacology melakukan studi tentang penggunaan ekstrak daun sirsak dalam pengobatan tradisional diabetes dan komplikasinya.

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Daun sirsak ternyata mengandung beberapa zat di antaranya adalah acetogenin; annocatalin; asam gentisic; annomuricin; caclourin dan asam linoleat.

Oleh karena itu, air rebusan daun sirsak ampuh sebagai antivirus, antibakteri, membantu proses pencernaan dan antimikroba.

Cara membuat air rebusan daun sirsak sangat mudah. Siapkan 9 helai daun sirsak segar kemudian cuci hingga bersih.

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Tumbuk daun sirsak agar zat yang terkandung dalam daun sirsak bisa keluar dan menyatu dengan air.

Rebus daun sirsak tersebut pada air sebanyak sekitar 1 liter hingga mendidih. Setelah itu angkat dan diamkan sebentar.

Ada beberapa manfaat daun sirsak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati sakit pinggang.

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TAGS   daun sirsak  manfaat daun sirsak  sakit pinggang  asam urat 
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