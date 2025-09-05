7 Manfaat Jahe, Ampuh Melawan Sel Kanker

Jumat, 05 September 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan herbal populer dengan khasiat yang luar biasa. Sebutkan masalahnya dan jahe adalah solusinya.

Begitulah efektifnya jahe untuk menyembuhkan sebagian besar penyakit, dan itu tidak berakhir di sini.

Untuk kesehatan yang baik secara keseluruhan, Anda juga membutuhkan jahe.

Akar ini adalah cara yang sempurna untuk menambahkan rasa yang khas pada makanan Anda dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lezat dan sehat.

Mengingat banyaknya manfaat kesehatannya, ada alasan yang cukup baik bagi Anda untuk memasukkannya dalam rutinitas harian kamu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Tidak ada lagi refluks asam

Refluks asam yang menyebalkan menyerang Anda kapan saja dan di mana saja, tetapi dengan konsumsi jahe secara teratur, hal ini tidak akan terlalu memengaruhi Anda terlalu sering.

Zat aktif dalam jahe juga ditemukan dalam obat refluks asam.