7 Manfaat Jahe Campur Gula Aren, Pria Pasti Suka

Kamis, 14 Mei 2026 – 08:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan gula aren merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe yang sering dijadikan minuman bersama gula aren ini sangat tinggi akan kandungan vitamin C, magnesium, dan mineral.

Selain itu, jahe campur gula aren mengandung berbagai minyak esensial seperti phelladrene, cineol, gingerol, shogaol dan juga citral yang semuanya sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Cara membuat ramuan sehat ini ialah siapkan 2-3 siung jahe, kemudian tumbuk jahe dan rebus dengan 250 ml air.

Setelah mendidih, campurkan gula aren secukupnya. Aduk sampai rata.

Konsumsi setiap malam selama satu minggu, kemudian kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Sirkulasi Darah

Kandungan mineral, vitamin dan asam amino yang ada dalam jahe merah campur gula aren ini juga sangat baik untuk meningkatkan sirkulasi darah, sekaligus menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh.