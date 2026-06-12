Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Jambu Biji, Bantu Redakan Stres

Jumat, 12 Juni 2026 – 05:14 WIB
7 Manfaat Jambu Biji, Bantu Redakan Stres - JPNN.COM
Jambu biji. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi jambu biji? Jambu biji telah lama diketahui bisa mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Nenek moyang kita selalu benar ketika mereka menganjurkan kita untuk makan jambu biji setiap hari.

Bagaimanapun, jambu biji kaya akan nutrisi dan rasanya juga lezat.

Baca Juga:

Buah yang tampak tidak biasa ini memiliki rasa dan tekstur unik yang disukai banyak orang.

Jambu biji juga disebut sebagai salah satu makanan super terbaik dalam hal manfaat kesehatannya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Baca Juga:

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Manfaat jambu biji yang pertama ialah meningkatkan kekebalan tubuh Anda.

Kita semua tahu betapa pentingnya vitamin C untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jambu biji melakukan hal itu.

Ada beberapa manfaat jambu biji yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu Anda menurunkan berat badan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jambu biji  manfaat jambu biji  Stres  diabetes 
BERITA JAMBU BIJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp