7 Manfaat Jeruk, Baik untuk Jaga Kesehatan Ginjal

SIAPA yang tidak suka jeruk. Buah yang kaya akan kandungan vitamin C ini bisa diolah dalam hidangan gurih dan manis.

Jeruk adalah buah jeruk hibrida yang secara ilmiah dikenal sebagai Citrus x sinensis dan sebenarnya merupakan persilangan antara jeruk bali dan jeruk mandarin.

Juga dikenal sebagai "jeruk manis", jeruk adalah pohon buah yang paling banyak dibudidayakan di dunia.

Dengan buah yang manis dan berair di dalam kulit jeruk yang keras dan lapisan empulur putih, jeruk adalah gudang nutrisi dan bahan aktif lainnya yang bisa bermanfaat bagi tubuh dalam banyak hal.

Dalam hal nutrisi, jeruk memiliki sekitar 60 kalori dalam buah berukuran sedang, bersama dengan hampir 95 persen dari kebutuhan harian Anda untuk vitamin C.

Buah ini juga memiliki kadar serat, vitamin B, folat, dan kalium yang tinggi, serta flavonoid, antosianin, dan senyawa polifenol lainnya, yang semuanya berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh.

Jeruk dengan 60 kalori juga mengandung sekitar 15 gram karbohidrat, yang sebagian besar berasal dari gula, selain sejumlah kecil protein.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Organicfacts.net.