7 Manfaat Jus Anggur, Bikin Berat Badan Ambyar

Senin, 08 September 2025 – 02:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi buah-buahan.

Kita semua tahu, buah-buahan merupakan makanan yang kaya akan berbagai nutrisi.

Salah satu buah yang bisa Anda konsumsi dalam bentuk jus ialah anggur.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Nawon.com.vn.

1. Khasiat antioksidan

Jus anggur merupakan minuman lezat dengan banyak manfaat kesehatan.

Jus buah ini mengandung antioksidan yang membantu melawan berbagai penyakit.

Antioksidan yang ditemukan dalam jus anggur meliputi resveratrol, flavonoid, dan vitamin C.

Resveratrol, yang ditemukan dalam anggur, merupakan antioksidan ampuh yang mengurangi peradangan, menurunkan kolesterol, dan mencegah pembekuan darah, serta mendukung kesehatan jantung.