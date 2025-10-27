7 Manfaat Kacang Merah, Cegah Kanker Menyerang Anda

Senin, 27 Oktober 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merah merupakan salah satu makanan yang reputasinya sedikit tidak baik.

Kacang merah sering disalahkan sebagai penyebab ketidaknyamanan perut, kembung, dan gas.

Mengonsumsi kacang berbentuk seperti ginjal ini juga bisa membuat perut Anda sakit.

Namun, tunggu dulu, jangan hindari kacang merah, karena masalah ini biasanya muncul jika tidak dimasak dengan baik atau dikonsumsi secara berlebihan.

Bahkan, kacang merah harus menjadi bagian dari diet seimbang Anda.

Hal ini karena kacang merah mengandung banyak nutrisi seperti protein, serat, dan kalium.

Kacang merah bisa bermanfaat bagi jantung dan usus Anda. Orang dengan diabetes juga bisa mengonsumsi kacang merah.

Ingin tahu lebih banyak tentang manfaat kacang merah? Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.