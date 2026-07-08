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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

7 Manfaat Kayu Manis yang Luar Biasa

Rabu, 08 Juli 2026 – 07:54 WIB
7 Manfaat Kayu Manis yang Luar Biasa - JPNN.COM
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang nutrisi.

Kayu manis yang biasanya diolah menjadi air rebusan itu penuh dengan senyawa bermanfaat yang dapat menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Untuk mengolah kayu manis sangatlah mudah, yakni dengan cara direbus atau diseduh dengan air mendidih, lalu campur madu secukupnya. Air rebusan kayu manis pun siap untuk diminum.

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Mengonsumsi kayu manis umumnya diberikan pada dosis maksimal 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan tidak ada efek samping yang muncul.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Diabetes

Manfaat kayu manis yang sudah dikenal banyak orang adalah bisa menurunkan gula darah.

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Kayu manis bisa menurunkan gula darah dengan beberapa mekanisme, pertama dengan mengurangi jumlah glukosa yang masuk ke aliran darah setelah mengonsumsinya.

Hal ini dilakukan dengan mengganggu sejumlah enzim pencernaan, sehingga karbohidrat bisa diurai dengan lebih lambat di saluran pencernaan.

Ada beberapa manfaat kayu manis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan diabetes.

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TAGS   kayu manis  manfaat kayu manis  radikal bebas  flu 
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